Oltre 5 milioni di tributi locali evasi recuperati in 7 anni

25/11/2021 10:01

Polizia municipale

La Giunta vota il rinnovo del protocollo SiS.Mi.Co

E' stato deliberato dalla Giunta il rinnovo del protocollo SiS.Mi.Co, il Sistema mirato dei controlli antievasione, recupero crediti, gestione ciclo rifiuti ed azioni di integrazione multiculturale sia in ambito abitativo che produttivo. Si tratta di un presidio di controlli amministrativi sul territorio ed un utilissimo strumento di lavoro che ha consentito dal settembre 2014, ovvero dalla data del suo inzio ufficiale, al 30 settembre 2021 il recupero di tributi locali evasi per oltre cinque milioni di euro oltre all'emersione di evasori totali o parziali nonchè la notifica e la sistematizzazione delle cartelle esattoriali.

Il rinnovo del protocollo di intesa con Alia Servizi Abientali e Società Risorse dal 2022 al 2024 consentirà di procedere secondo modelli operativi già consolidati mantenendo costante il presidio sul territorio in modalità interservizi ovvero con la compartecipazione ai controlli del personale del Servizio Sociale e Immigrazione, della Polizia Municipale, dei servizi Finanziari-ragioneria oltre a personale di ALIA e SORI.

Il progetto SiS.Mi.Co nasce insieme al Progetto Lavoro Sicuro della Regione Toscana a cui si affianca e, affinando le proprie specificità, sviluppa altre attività collaterali che via via si sono andate stratificando e assumendo sempre più importanza per gli ottimi risultati raggiunti. I progetti Tabula Rasa, Black Friday, Cerbero e Cerbero Plus hanno definizioni che ne ricalcano l'approfondimento e l'efficacia. Si basano sull'individuazione delle varie posizioni dei diversi soggetti controllati - imprese, titolari, residenti ecc. - rispetto ai tributi locali attingendo alle banche dati a disposizione dell'amministrazione e perseguono l'obiettivo di mirare i controlli al fine di contrastare l'evasione anche intraprendendo modalità operative diversificate anche con finalità di integrazione multiculturale.

Un progetto importante seguito da diversi Assessorati quali Bilancio, Immigrazione e Polizia Municipale che la Giunta ha valutato di dovere perseguire e sostenere.