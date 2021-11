Le iniziative di sabato 27 novembre per bambini e adulti

25/11/2021 11:26

Cultura

Nell’ambito di Un autunno da sfogliare delle biblioteche decentrate

Letture animate e laboratori creativi per bambini e serata conclusiva di “Biblioteca con delitto”

Le iniziative di Un autunno da sfogliare proseguonoanche nelle due biblioteche decentrate.

Alla biblioteca Nord “P. Impastato” alle 10, ultimo appuntamento del ciclo La buffa scienza: letture animate e laboratori per bambini da 4 a 9 anni accompagnati da un adulto. Sabato in programma Il mio palloncino.

Alla biblioteca Ovest un doppio appuntamento: alle 10, si terrà il quarto e ultimo appuntamento del ciclo Amicizia e colori: letture animate in tema di colori, natura e sentimenti seguite da un laboratorio espressivo, per bambini da 4 a 9 anni accompagnati da un adulto; alle 16, in occasione dell’apertura straordinaria della biblioteca dalle 15.30 alle 18.30, si terrà invece la giornata finale di Biblioteca con delitto con la lettura della soluzione del giallo e premiazione di tre partecipanti, estratti a sorte tra quanti avranno presentato la soluzione corretta. Il premio consiste in un buono spesa di 50 euro cadauno da utilizzare presso la Libreria cittadina Giunti al punto.

Tutte le iniziative sono gratuite ma è necessaria la prenotazione per mail o telefonica.

Info:

Biblioteca comunale Nord “Peppino Impastato”

Via Corridoni 11

Tel. 0574 463298

bibliotecanord@comune.prato.it

Biblioteca comunale Ovest

Via Isidoro del Lungo 12 – Galciana

Tel. 0574 1837502

biblioteca ovest@comune.prato.it