Mattarella bis, gli auguri di buon lavoro del sindaco Matteo Biffoni

29/01/2022 20:20

Istituzioni

"Un grande Presidente, sempre vicino ai sindaci e ai cittadini"

"Ancora una volta Sergio Mattarella si è confermato un grande italiano, un uomo che ama il nostro Paese. A lui va la nostra sincera gratitudine per essersi nuovamente messo a disposizione in questo momento cruciale per l'Italia. Al Presidente i più sinceri auguri di buon lavoro". Il sindaco Matteo Biffoni, Presidente Anci Toscana, rivolge i propri auguri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricordando la sua vicinanza ai sindaci e ai cittadini: "Anche nell'ultima Assemblea Anci con le sue parole il Presidente ha mostrato molto realismo e vicinanza ai sindaci italiani. Già nel 2019 all'Assemblea Anci di Arezzo ebbi l'onore di poter rappresentare al Presidente le necessità delle nostre comunità e del lavoro quotidiano dei sindaci per fare crescere le nostre città".

"In questo momento in cui dobbiamo ancora superare la pandemia, la ripresa economica sta facendo i conti con l'ostacolo del caro energia e stiamo affrontando i progetti del Pnrr, la disponibilità del Presidente della Repubblica è particolarmente da apprezzare - continua Biffoni -. Dobbiamo lavorare presto e bene per la ripresa del Paese e delle nostre comunità, la massima stabilità politica è un fattore fondamentale. Da cittadino e da sindaco, buon lavoro Presidente e grazie per aver anteposto ancora una volta il bene dell'Italia".